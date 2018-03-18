Российские футболистки разбились в ДТП

В Липецкой области, в 195 км от Орла в ДТП попал микроавтобус, перевозивший из Брянска игроков женской футбольной команды «Триумф», сообщает портал 32cars.ru

10 футболисток и тренер направлялись на игры в Воронеж на микроавтобусе Mercedes.

Около 15.00 в субботу, на трассе Р-119 микроавтобус врезался в легковушку, которую вынесло со встречной полосы. По предварительной информации, причиной аварии стали плохие погодные условия.

Пострадали четыре девушки и водитель легкового автомобиля, все они госпитализированы. Остальных спортсменок доставили в оперативную часть МЧС в районе Ельца.