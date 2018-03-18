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Российские футболистки разбились в ДТП
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Российские футболистки разбились в ДТП 

Рамблер 11 часов назад
Фото: depositphotos.com
В Липецкой области, в 195 км от Орла в ДТП попал микроавтобус, перевозивший из Брянска игроков женской футбольной команды «Триумф», сообщает портал 32cars.ru.
10 футболисток и тренер направлялись на игры в Воронеж на микроавтобусе Mercedes.
Около 15.00 в субботу, на трассе Р-119 микроавтобус врезался в легковушку, которую вынесло со встречной полосы. По предварительной информации, причиной аварии стали плохие погодные условия.
Пострадали четыре девушки и водитель легкового автомобиля, все они госпитализированы. Остальных спортсменок доставили в оперативную часть МЧС в районе Ельца.
«В момент аварии все были пристегнуты ремнями безопасности. Это спасло от серьезных травм. У кого-то из девчонок перелом, у кого-то сотрясение. Самое страшное позади!» — сообщил представитель команды.
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