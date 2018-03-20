Ещё
ФИФА довольна темпами продаж билетов на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФИФА довольна темпами продаж билетов на матчи ЧМ-2018 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
Международная федерация футбола (ФИФА) довольна тем, как продаются билеты на матчи чемпионата мира по футболу в России. Об этом во вторник сообщил журналистам директор департамента ФИФА по подготовке и проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, который с рабочей поездкой находится в Екатеринбурге.
"Мы довольны тем, как продаются билеты. Когда мы открыли продажу билетов в порядке живой очереди, то за первые сутки продали порядка 350 тыс. билетов. Мы очень довольны, какими темпами продаются билеты и надеемся, что эти высокие темпы будут сохранены, пока не будут проданы все билеты", — сказал Смит.
По его словам, в Екатеринбурге на все матчи хорошо продаются билеты, их осталось немного.
"Мы очень довольны по всем играм", — добавил он.
Сейчас идет второй этап продаж билетов на матчи чемпионата мира, он завершится 3 апреля. Последний этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля — в день финала чемпионата мира.
Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоятся матчи Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).
ТАСС: последние новости
Участники анимационного фестиваля в Суздале почтили память Табакова Главный тренер "Зенита" Манчини хочет возглавить английский футбольный клуб СМИ: тренер Карпин может стать спортивным директором испанского "Реал Сосьедада"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018204
Скончался Юрий Шаталов5
Кафельников закрутил роман cо стюардессой2
Необъяснимая смерть спившейся звезды спорта4
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение