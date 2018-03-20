ФИФА довольна темпами продаж билетов на ЧМ-2018

ФИФА довольна темпами продаж билетов на матчи ЧМ-2018

"Мы довольны тем, как продаются билеты. Когда мы открыли продажу билетов в порядке живой очереди, то за первые сутки продали порядка 350 тыс. билетов. Мы очень довольны, какими темпами продаются билеты и надеемся, что эти высокие темпы будут сохранены, пока не будут проданы все билеты", — сказал Смит. Международная федерация футбола (ФИФА) довольна тем, как продаются билеты на матчи чемпионата мира по футболу в России. Об этом во вторник сообщил журналистам директор департамента ФИФА по подготовке и проведению соревнований и мероприятий Колин Смит , который с рабочей поездкой находится в Екатеринбурге.

По его словам, в Екатеринбурге на все матчи хорошо продаются билеты, их осталось немного.

"Мы очень довольны по всем играм", — добавил он.

Сейчас идет второй этап продаж билетов на матчи чемпионата мира, он завершится 3 апреля. Последний этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля — в день финала чемпионата мира.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоятся матчи Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).