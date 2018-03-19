Россия готовит «план Б» для проезда на ЧМ-2018

«Коммерсантъ» узнал о «плане Б» для проезда на ЧМ-2018 через Белоруссию

Россия и Белоруссия занялись подготовкой запасного плана для проезда спортсменов, болельщиков и журналистов на Чемпионат мира по футболу 2018 года через белорусскую территорию, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в государственных структурах двух государств.

Издание поясняет, что проблема кроется в том, что стороны пока не только не ратифицировали соответствующее межправительственное соглашение о взаимном признании виз, но и даже не подготовили его. Таким образом, стороны нашли решение на случай, если документ не будет готов в срок. «План Б», как выяснило издание, предусматривает временный режим действия этого соглашения на период проведения соревнований. Подробности газета не уточняет.

Ключевым спорным моментов в вопросе подписания соглашения, по данным газеты, стало желание Минска увязать его с доработкой действующего двустороннего соглашения о реадмиссии (высылке нелегальных мигрантов в ту страну, с территории которой они прибыли. Кроме того, в Белоруссии опасаются, что иностранцы предпочтут получать российские визы для поездки в эту страну, поскольку Москва имеет гораздо больше визовых центров за рубежом. Таким образом, Россия лишится части поступлений в свой бюджет от визовых сборов. ​

Согласно ​российскому законодательству, въезд граждан третьих стран (это не касается Белоруссии) на территорию страны возможен лишь через международные пункты пропуска. Проблема в том, что таких пунктов на границе России и Белоруссии нет. ​После начала украинского кризиса Россия усилила контроль на границе. Эта мера вызвала критику белорусской стороны и обвинения в недоверии.