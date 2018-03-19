Стали известны результаты допинг-проб футболистов РФ

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов сообщил, что ни одна из около 1500 допинг-проб российских футболистов не показала положительный результат.
«Все пробы российских игроков — порядка 1500 тысяч за последние годы — анализируются только в зарубежных лабораториях. За всё это время не случалось ни одной позитивной пробы», — приводит слова Безуглова РИА Новости.
Врач отметил заслугу в этом вице-премьер России, бывшего президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.
«Он постоянно нас собирал и говорил: встречайтесь, объясняйте, образовывайте, пугайте, делайте что хотите, но чтобы никакого допинга в футболе не было», — сказал Безуглов.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провёл перепроверку допинг-проб игроков сборной России с чемпионата Европы 2012 года, который прошёл в Польше и на Украине.