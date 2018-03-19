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Матич заявил о сложностях работы с Моуринью
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Футболист «Манчестер Юнайтед» Матич заявил о сложностях работы с Моуринью 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Reuters
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич рассказал о том, что ему сложно работать с главным тренером команды Жозе Моуринью. Об этом сообщает "Советский спорт".
"У меня в жизни было много тренеров, но Моуринью особенный. Он хочет побеждать всегда. С ним сложно работать, ведь он из раза в раз требует большего от игроков. Даже если выиграет Премьер-лигу, в следующем году захочет выиграть ее снова", — приводит слова спортсмена SportsMode.
Ранее "Манчестер Юнайтед" пробился в полуфинал Кубка Англии.
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