Алаба достиг договорённости о переходе в «Барселону»

Испанская «Барселона» ведёт переговоры с мюнхенской «Баварией» о трансфере австрийского защитника Давида Алабы в летнее трансферное окно. Клубы находятся на продвинутой стадии переговоров, сообщает Don Balon. Сам игрок изъявлял желание перейти в «Барселону».
На австрийского футболиста также нацелен мадридский «Реал».
Действующий контракт защитника с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года.
Ранее «Барселона» объявила, что достигла соглашения с бразильским «Гремио» по трансферу полузащитника Артура Рамоса.