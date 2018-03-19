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Алаба достиг договорённости о переходе в «Барселону»
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СМИ: Футболист «Баварии» Алаба достиг договорённости о переходе в «Барселону» 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Twitter
Испанская «Барселона» ведёт переговоры с мюнхенской «Баварией» о трансфере австрийского защитника Давида Алабы в летнее трансферное окно. Клубы находятся на продвинутой стадии переговоров, сообщает Don Balon. Сам игрок изъявлял желание перейти в «Барселону».
На австрийского футболиста также нацелен мадридский «Реал».
Действующий контракт защитника с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года.
Ранее «Барселона» объявила, что достигла соглашения с бразильским «Гремио» по трансферу полузащитника Артура Рамоса.
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