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Зобнин: «Расстроен, что Неймар не сыграет с Россией»
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Зобнин: «Расстроен, что Неймар не сыграет с Россией» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Reuters
Хавбек "Спартака" и сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями от грядущих спаррингов против Бразилии и Франции.
"Думаю, что Франция и Бразилия слишком разные команды, чтобы их сравнить. Звезды есть и там, и там. Когда они между собой сыграют, тогда и узнаем, кто сильнее. Мои любимые футболисты — только из сборной России и "Спартака". Бразильцы советов не давали, я с ними по этому поводу не разговаривал. Расстроен, что не будет Неймара. Любой футболист хотел бы сыграть против него, как и против тех же Месси и Роналду", — сказал Зобнин.
Матч с Бразилией состоится 23 марта в Москве, с Францией — 27 марта в Санкт-Петербурге.
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