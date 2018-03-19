Зобнин: «Расстроен, что Неймар не сыграет с Россией»

"Думаю, что Франция и Бразилия слишком разные команды, чтобы их сравнить. Звезды есть и там, и там. Когда они между собой сыграют, тогда и узнаем, кто сильнее. Мои любимые футболисты — только из сборной России и "Спартака". Бразильцы советов не давали, я с ними по этому поводу не разговаривал. Расстроен, что не будет Неймара. Любой футболист хотел бы сыграть против него, как и против тех же Месси и Роналду", — сказал Зобнин. Хавбек "Спартака" и сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями от грядущих спаррингов против Бразилии и Франции. Матч с Бразилией состоится 23 марта в Москве, с Францией — 27 марта в Санкт-Петербурге.