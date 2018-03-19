Сборная России поздравили Кокорина с днём рождения

Игроки сборной России по футболу записали видеопоздравление с днём рождения нападающему Александру Кокорину. Российские футболисты пожелали Кокорину, которому исполнилось 27 лет, скорейшего выздоровления. Видео опубликовано на YouTube-канале сборной России.
Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена и с большой долей вероятности пропустит чемпионат мира 2018 года в России.
Ранее в санкт-петербургском «Зените» назвали сроки восстановления нападающего Александра Кокорина, который 16 марта перенёс операцию в Риме.