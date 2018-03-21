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Роналду забил 18 голов в 10 последних матчах Ла Лиги
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Роналду забил 18 голов в 10 последних матчах Ла Лиги 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду набрал отличную форму.
В последних 10 матчах чемпионата Испании футболист забил 18 голов.
В среднем результативность 33-летнего форварда в этих играх составляет 1,8 гола за матч.
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