Футболист «Спартака» Джикия приступил к тренировкам после травмы

В январе текущего года Джикия во время товарищеского матча на сборах получил разрыв крестообразных связок колена, в результате чего рискует пропустить чемпионат мира в России.

"Первый день на поле. Два месяца позади. Начнем, а там посмотрим", — написал Джикия.

В нынешнем сезоне Джикия провел в составе "Спартака" 25 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. За сборную России защитник провел восемь игр.