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Черышев прибыл в расположение сборной России
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Футболист «Вильярреала» Черышев прибыл в расположение сборной России 

ТАСС 8 часов назад
Фото: EPA
Полузащитник испанского "Вильярреала" Денис Черышев прибыл в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Сборная России в воскресенье начала подготовку к товарищеским матчам против команд Бразилии и Франции. Ранее стало известно, что Черышев сможет присоединиться к сборной в понедельник, после воскресного матча чемпионата Испании против "Атлетико" (2:1). Черышев не попал в заявку команды из-за болезни.
В последний раз за сборную России футболист играл в ноябре 2015 года в товарищеском матче против команды Хорватии (1:3). Черышев был приглашен главным тренером Станиславом Черчесовым в сборную в августе перед неофициальной игрой с московским "Динамо", но не смог приехать из-за травмы.
Сборная России сыграет с бразильцами 23 марта в Москве и с французами 27 марта в Санкт-Петербурге.
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