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Мейвезер захотел купить английский футбольный клуб
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Боксёр Мейвезер заявил о желании купить английский футбольный клуб и позвать туда Роналду 

RT на русском 7 часов назад
Фото: Reuters
Чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил о желании приобрести английский футбольный клуб «Ньюкасл» и пригласить туда нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
«Люблю «Ньюкасл». В прошлом году пообщался с некоторыми игроками — отличные ребята», — приводит слова Мейвезера Daily Mail.
Боксёр отметил, что всегда открыт для новых бизнес-идей.
«Криштиану Роналду — мой давний приятель, поэтому я мог бы предложить ему завершить карьеру в «Ньюкасле», — добавил Мейвезер.
Ранее сообщалось, что юристы Роналду не могут договориться с испанской налоговой службой о закрытии уголовного дела.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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