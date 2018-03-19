Мейвезер захотел купить английский футбольный клуб

Чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил о желании приобрести английский футбольный клуб «Ньюкасл» и пригласить туда нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
«Люблю «Ньюкасл». В прошлом году пообщался с некоторыми игроками — отличные ребята», — приводит слова Мейвезера Daily Mail.
Боксёр отметил, что всегда открыт для новых бизнес-идей.
«Криштиану Роналду — мой давний приятель, поэтому я мог бы предложить ему завершить карьеру в «Ньюкасле», — добавил Мейвезер.
Ранее сообщалось, что юристы Роналду не могут договориться с испанской налоговой службой о закрытии уголовного дела.