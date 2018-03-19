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Исландия может бойкотировать ЧМ-2018 по футболу
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Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Reuters
Правительство Исландии обсуждает возможность бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает icenews.is.
Отмечается, что это может быть сделано в знак солидарности с Великобританией.
«Когда так много глаз прикованы к нам, очень важно использовать возможность представить Исландию в наилучшем свете. Нам нужно обсудить эту возможность в правительстве и с нашими союзниками. Решения пока не принято. Мы всё ещё обсуждаем», — сказал министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон.
Речь идёт о бойкоте со стороны официальных представителей, а не футболистов.
Ранее президент ОКР высказал мнение, что бойкота ЧМ-2018 по футболу не будет.
RT на русском: последние новости
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