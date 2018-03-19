Исландия может бойкотировать ЧМ-2018 по футболу

Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ-2018 по футболу

Правительство Исландии обсуждает возможность бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает icenews.is.

«Когда так много глаз прикованы к нам, очень важно использовать возможность представить Исландию в наилучшем свете. Нам нужно обсудить эту возможность в правительстве и с нашими союзниками. Решения пока не принято. Мы всё ещё обсуждаем», — сказал министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон. Отмечается, что это может быть сделано в знак солидарности с Великобританией.

Речь идёт о бойкоте со стороны официальных представителей, а не футболистов.

Ранее президент ОКР высказал мнение, что бойкота ЧМ-2018 по футболу не будет.