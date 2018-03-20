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Блаттер рассказал о судьбе ЧМ-2018
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Экс-глава ФИФА Блаттер уверен, что у России не отнимут ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер ответил на вопрос, могут ли у России отнять чемпионат мира 2018 года.
«Нет. Понимаете, футбол сам по себе крупнейшее явление. Прямо или косвенно в него вовлечено почти два миллиарда человек! Чемпионат мира — событие номер один. Он котируется выше Олимпийских игр. Олимпиада идёт две недели. Мировое первенство — месяц. А посчитайте, сколько времени занимает его подготовка! Повторю: чемпионат мира 2018 года пройдёт в России!» — цитирует Блаттера «Спорт-Экспресс».
По его словам, все национальные команды, которые получили право выступить в финальной части мундиаля, не откажутся от поездки в Россию.
«Все команды, пробившиеся в финальный турнир, будут играть», — добавил Блаттер.
Ранее сообщалось, что Исландия может присоединиться к бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года.
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