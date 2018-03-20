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Роналду захотелось в Китай
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Роналду расспрашивал Сколари насчёт Китая 

Евро-футбол.Ру 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Экс-наставник "Гуанчжоу Эвергранд" Луис Фелипе Сколари рассказал, что нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду консультировался с ним относительно условий жизни и работы в Китае.
"Криштиану неоднократно узнавал у меня насчет жизни Китае. Я объяснил ему, что к чему. Роналду — это бренд, целая индустрия, а Китай — крупнейшая в мире страна.
Я считаю, что любой, кто ищет новый вызов, должен ехать в Китай", — цитирует Сколари Marca.
Действующее соглашение 33-летнего португальца с "галактикос" рассчитано до лета 2021 года.
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