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Слуцкий рассказал, чем английский футбол лучше российского
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Слуцкий назвал главное преимущество английского футбола перед российским 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший тренер московского ЦСКА и английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий назвал главные различия между российским и английским футболом в эфире программы «Вечерний Ургант».
«Если Англия — родина футбола, то у нас родина альтернативного футбола. Там игроки будут бегать 20 часов, если им сказать. Для них тренер — вершина, босс. Можно было проводить на них опыты — все делали. Там с этим проще, для них тренер — очень уважаемый человек, для наших игроков — физрук. Очень высокий уровень уважения, отношения к тебе, выполнения задач», — заявил Слуцкий.
Тренер также отметил, что у сборной России хорошие шансы на победу в товарищеском матче со сборной Бразилии, так как погода в Москве благоволит россиянам.
12 марта Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом». Россиянин приступит к работе с сезона 2018/2019. До этого он возглавлял клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити», однако в декабре был уволен. Специалист также работал с ЦСКА. Под его руководством команда стала трехкратным чемпионом России.
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