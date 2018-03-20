ФАИ прокомментировала бойкоте ЧМ-2018

Футбольная ассоциация Исландии прокомментировала информацию о бойкоте ЧМ-2018

Председатель судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон прокомментировал появившуюся информацию о том, что страна может присоединиться к бойкоту чемпионата мира 2018 года в России в знак солидарности с Великобританией. «

Я уверен, что все исландцы думают только о том, как поддерживать свою команду на чемпионате мира, а также о результатах сборной. Не беспокойтесь, Исландия приедет в Россию. Футбол всех нас объединит», — цитирует Якобссона «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что правительство Исландии обсуждает возможность бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в России.