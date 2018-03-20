Силва и Галлас посетят матчи России с Бразилией и Францией

Жилберту Силва и Галлас посетят матчи сборной России с Бразилией и Францией

«Очень рад новой возможности посетить Россию. Уже побывал там перед Кубком конфедераций — 2017, видел Красную площадь, общался с местными жителями, и это был отличный опыт! Увидеть игру сборной Бразилии против команды страны-организатора на главной арене чемпионата мира — это уникально. «Лужники» — стадион с очень богатой историей, и он станет ещё более знаковым после того, как там пройдёт матч открытия и финал чемпионата мира. Надеюсь, Бразилия на нём снова окажется 15 июля», — цитирует Силву официальный сайт ФИФА. Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберту Силва и финалист чемпионата мира 2006 года в составе команды Франции Вильям Галлас посетят товарищеские встречи сборной России с командами Бразилии и Франции. Россияне проведут матчи с бразильцами 23 марта в Москве и с французами 27 марта в Санкт-Петербурге.

«Будет здорово оказаться в Санкт-Петербурге за три месяца до начала чемпионата мира по футболу, которого с нетерпением ждут не только в России, но и во всём мире. Думаю, что товарищеский матч предоставит игрокам прекрасную возможность понять, чего можно ожидать, когда начнётся турнир. Я был на открытии Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге в прошлом году — это прекрасный город и стадион. Буду рад оказаться на трибунах и вновь почувствовать эту особую футбольную атмосферу», — сказал Галлас.