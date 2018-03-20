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Футболист столкнулся с противником и потерял сознание
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СМИ: Футболист «Зальцбурга» четыре минуты находился без сознания после столкновения с противником 

RT на русском 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Мунас Даббур столкнулся с защитником венской «Аустрии» в матче 27-го тура чемпионата Австрии по футболу, после чего четыре минуты находился без сознания. Как сообщает Bild, Даббур после столкновения с защитником «Аустрии» Штефаном Штанглем находился без сознания на протяжении четырёх минут. В результате игрок был унесён с поля на носилках и был доставлен в больницу. После проведённого обследования стало понятно, что угроза жизни футболиста отсутствует.
Однако Даббуру придётся пропустить ближайшие товарищеские матчи национальной сборной Израиля.
25-летний уроженец Назарета защищает цвета «Зальцбурга» с 2016 года. На его счету 38 матчей и 18 забитых мячей.
Ранее сообщалось, что футболист сборной России Роман Нойштедтер был доставлен в больницу.
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