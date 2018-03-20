Футболист столкнулся с противником и потерял сознание

СМИ: Футболист «Зальцбурга» четыре минуты находился без сознания после столкновения с противником

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Мунас Даббур столкнулся с защитником венской «Аустрии» в матче 27-го тура чемпионата Австрии по футболу, после чего четыре минуты находился без сознания. Как сообщает Bild, Даббур после столкновения с защитником «Аустрии» Штефаном Штанглем находился без сознания на протяжении четырёх минут. В результате игрок был унесён с поля на носилках и был доставлен в больницу. После проведённого обследования стало понятно, что угроза жизни футболиста отсутствует.

Однако Даббуру придётся пропустить ближайшие товарищеские матчи национальной сборной Израиля.

25-летний уроженец Назарета защищает цвета «Зальцбурга» с 2016 года. На его счету 38 матчей и 18 забитых мячей.