Финальный отчет инспектора FIFA и интрига от Куйвашева

Как передает корреспондент «АиФ-Урал», господин Смит принял стадион и выразил удовлетворение темпом продажи билетов на матчи. Известно, что их всего 2 млн, а продано 350 тысяч. На матчи в Екатеринбурге билетов осталось совсем мало.

По словам Евгения Куйвашева, после игр ЧМ стадион будет передан для игр РФПЛ, а сам объект будет включен в жизнь Екатеринбурга. «Около Екатеринбург Арены улучшилась транспортная инфраструктура, проведены колоссальные работы по благоустройству, но от того как будет играть наша команда (имеется в виду ФК „Урал“ — прим. ред.) будет зависеть востребованность и посещаемость стадиона», — сказал Евгений Куйвашев. По его словам, первый матч пройдет без особых церемоний, но 15 апреля состоится необльшое действо. Его сценарий губернатор пока держит в секрете.

Всего в Екатеринбурге состоится четыре игры группового этапа чемпионата мира по футболу: 15, 21, 24 и 27 июня. Проверка организации работы нового стадиона и прочих служб состоится в апреле.