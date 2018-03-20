Роналду — лучший игрок Португалии, Жардим — лучший тренер

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом Португалии в 2017 году, рапортует официальный сайт федерации футбола страны.

Нападающий в составе "галактикос" в прошлом году стал триумфатором Лиги чемпионов, Примеры, Клубного чемпионата мира и Суперкубка Европы.

Лучшим тренером Португалии стал Леонарду Жардим, возглавляющий "Монако".

В 2017 году наставник привел команду к чемпионскому титулу во Франции, а также добрался до 1/2 финала Лиги чемпионов, где монегаски проиграли "Ювентусу".