Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом Португалии в 2017 году, рапортует официальный сайт федерации футбола страны.
Нападающий в составе "галактикос" в прошлом году стал триумфатором Лиги чемпионов, Примеры, Клубного чемпионата мира и Суперкубка Европы.
Лучшим тренером Португалии стал Леонарду Жардим, возглавляющий "Монако".
В 2017 году наставник привел команду к чемпионскому титулу во Франции, а также добрался до 1/2 финала Лиги чемпионов, где монегаски проиграли "Ювентусу".