Журова отреагировала на бойкот ЧМ-2018

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала бойкот официальных лиц Лондона чемпионата мира по футболу 2018 года. Слова чиновника приводит НСН.
"К Великобритании уже присоединился целый ряд других стран, но, вы знаете, любой бойкот высокопоставленных чиновников — это их бойкот, но не бойкот болельщиков. Несомненно, это заявление послужит определенным сигналом, но болельщики обожают чемпионат мира, они хотят его увидеть и поэтому точно приедут в Россию. Любителям футбола будет обеспечена полная безопасность, комфорт и гостеприимство, так что — добро пожаловать!" — сказала Журова.
Она отметила, что отсутствие некоторых официальных лиц, в какой-то степени, это даже хорошо.
"Меньше будут перекрывать дороги, меньше очередей будет на стадионах. В общем, я думаю, что болельщики и наши, и иностранные этому сильно не расстроятся", — добавила олимпийская чемпионка.
Ранее Журова оценила выступление российских спортсменов на Паралимпийских играх в Пхенчхане.