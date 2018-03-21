Журова отреагировала на бойкот ЧМ-2018

"Меньше будут перекрывать дороги, меньше очередей будет на стадионах. В общем, я думаю, что болельщики и наши, и иностранные этому сильно не расстроятся", — добавила олимпийская чемпионка.

Она отметила, что отсутствие некоторых официальных лиц, в какой-то степени, это даже хорошо.