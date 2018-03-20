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Камболов досрочно покинул тренировку сборной России
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Футболист Камболов досрочно покинул тренировку сборной России 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Защитник казанского "Рубина" Руслан Камболов досрочно покинул тренировку сборной России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Футболист, хромая, покинул поле в сопровождении врача.
Камболов был вызван в расположение сборной после травмы нападающего Александра Кокорина, которому был диагностирован разрыв крестообразной связки колена.
Ранее из-за травм крестообразных связок также выбыли защитники сборной Георгий Джикия и Виктор Васин.
Сборная России ведет подготовку к контрольным матчам против команд Бразилии (23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге).
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