Футболист Камболов досрочно покинул тренировку сборной России

Футболист, хромая, покинул поле в сопровождении врача.

Камболов был вызван в расположение сборной после травмы нападающего Александра Кокорина , которому был диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

Сборная России ведет подготовку к контрольным матчам против команд Бразилии (23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге).