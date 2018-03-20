Экс-футболист ЦСКА Карвальо пригласил Зико на прощальный матч

Даниэл Карвальо пригласил бывшего главного тренера армейцев и своего соотечественника Зико на прощальный матч. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на официальную страницу Карвальо в Instagram.

Карвальо отметил, что для было бы мечтой сыграть с легендарным бразильским футболистом в прощальном матче.

Сам Зико сообщил Карвальо, что встречу можно провести в декабре, когда окончится сезон в чемпионате Бразилии.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной России по футболу побывал в расположении команды Бразилии.