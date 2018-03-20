Ещё
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Польша присоединилась к бойкоту чемпионата мира в России 

Lenta.ru 2 часа назад
Президент Польши Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает RMF 24.
>> Порошенко пожелал всестороннего бойкота ЧМ-2018 в России
«Вчера президент принял решение, что он не будет представлять Польшу на чемпионате мира в России», — заявил руководитель канцелярии главы государства Кшиштоф Щерский.
19 марта министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор заявил, что страна также рассматривает возможность бойкота мундиаля. Председатель судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон опроверг эту информацию.
14 марта британское правительство решило бойкотировать чемпионат мира из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, понизив уровень делегации, которая отправится в Россию.
Отравленного Скрипаля и его дочь обнаружили на улице в английском Солсбери в начале марта. По данным британского правительства, на месте преступления были найдены следы вещества семейства «Новичок», создававшегося в России в военных целях. Дело Скрипаля стало поводом для международного скандала.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался Юрий Шаталов5
Кафельников закрутил роман cо стюардессой2
Необъяснимая смерть спившейся звезды спорта4
Новая форма сборной РФ20
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972148
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение