Поздно взрывать чемпионат мира по футболу

Rzeczpospolita, Польша

Идея отдать России футбольный чемпионат мира с моральной точки зрения изначально выглядела сомнительно, но Международную федерацию футбола это не остановило. Может быть, она оправдывала свой шаг тем, что до этого Международный олимпийский комитет отдал Олимпиаду Сочи? Скорее, однако, следует признать, что моральные принципы — это просто отмирающее в мире футбола явление.

Со всем уважением к отравленным в Англии, нужно сказать, что в последние годы Россия совершала более серьезные преступления (нападение на Грузию, война на Украине, аннексия Крыма), но отношений с ней никто разрывать не стал. Даже наоборот, сильные мира сего продолжают вести с ней дела. Поэтому перспектива бойкота выглядит нереальной: футболисты будут играть, возможно, только политиков и коронованных особ станет на трибунах меньше, да и это еще остается под вопросом.

ЧМ можно было России не давать, но дело сделано, так что теперь придется плясать так, как нам сыграет московский оркестр. Слишком поздно взрывать чемпионат мира, никто не решится этого делать, и те люди в Польше, которым хотелось бы сделать из нашей страны глашатая бойкота, совершают ошибку. К счастью, влиятельные политики в основном занимают здравую позицию и призывают не лезть на рожон, а подождать, что будет делать мир.

Это не значит, что дискуссия о последствиях предоставления права на проведение крупных спортивных мероприятий авторитарным странам не имеет смысла. Наоборот, она становится все более актуальной, поскольку через четыре года нас ожидает купленный шейхами чемпионат мира в Катаре, где строительством футбольных стадионов занимаются рабы.

Идея бойкота масштабного спортивного события в постсоветскую эпоху появлялась только однажды: в 2008 году перед Олимпиадой в Пекине, когда некоторые хотели напомнить китайцам о Тибете. Ничего не вышло: все приехали в китайскую столицу и отлично провели там время. Недавно даже диктатор коммунистической Северной Кореи использовал Олимпиаду в Пхенчхане, чтобы подать миру сигнал к примирению. Британцы тоже не говорят о бойкоте, они грозят только тем, что отправят в Россию чисто спортивную делегацию без официальных лиц.

Если не произойдет ничего неожиданного, весь остальной мир сделает то же самое. Газопровод «Северный поток — 2» и российские деньги, вкачиваемые в западную экономику (англичане знакомы с этой темой лучше всех), — это вещи поважнее футбола, поэтому шансов на то, что чемпионат будет использован как возможность наказать Россию, пожалуй, нет. Единственное — на трибунах не появится внук английской королевы.