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Мюллер прокомментировал ситуацию с бойкотом ЧМ-2018
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Футболист Томас Мюллер прокомментировал ситуацию с возможным бойкотом стран ЧМ-2018 

RT на русском 9 часов назад
Фото: EPA
Футболист сборной Германии Томас Мюллер в беседе с изданием «Аргументы Неделi» прокомментировал ситуацию с возможным бойкотом чемпионата мира по футболу в России, о котором говорила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
«Насколько понимаю, это политические игры», — заявил Мюллер.
Он отметил, что спортсмены к этому отношения не имеют, и сборная Германии продолжает подготовку к ЧМ-2018.
По словам Мюллера, игнорировать самое главное футбольное соревнование по меньшей мере глупо.
«Только представьте, Германия — действующий чемпион мира — и не поедет на этот турнир? Это же полный абсурд. Глупость», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная Германии по футболу представила гостевую форму на ЧМ-2018.
Также заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призёр чемпионата мира 1966 года и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в беседе с НСН рассказал о последствиях отсутствия нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Александра Кокорина на чемпионате мира по футболу 2018 года.
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