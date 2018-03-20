Мюллер прокомментировал ситуацию с бойкотом ЧМ-2018

Футболист Томас Мюллер прокомментировал ситуацию с возможным бойкотом стран ЧМ-2018

Футболист сборной Германии Томас Мюллер в беседе с изданием «Аргументы Неделi» прокомментировал ситуацию с возможным бойкотом чемпионата мира по футболу в России, о котором говорила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

«Насколько понимаю, это политические игры», — заявил Мюллер.

Он отметил, что спортсмены к этому отношения не имеют, и сборная Германии продолжает подготовку к ЧМ-2018.

«Только представьте, Германия — действующий чемпион мира — и не поедет на этот турнир? Это же полный абсурд. Глупость», — добавил он. По словам Мюллера, игнорировать самое главное футбольное соревнование по меньшей мере глупо.

Ранее сообщалось, что сборная Германии по футболу представила гостевую форму на ЧМ-2018.