Травма Кьеллини оказалась несерьёзной

Туринский "Ювентус" на своем официальном сайте проинформировал о состоянии здоровья защитника Джорджо Кьеллини.
Сообщается, что 33-летний футболист прошел дополнительный медосмотр, где у него было выявлено повреждение мышц правого бедра. Эта травма является несерьезной, однако требует ежедневного наблюдения. Сейчас игрок проходит курс физеотерапии.
Скорее всего, Кьеллини сможет принять участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом". Игра пройдет 3 апреля в Италии.
Кьеллини рискует пропустить первый матч с "Реалом"