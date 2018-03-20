Травма Кьеллини оказалась несерьёзной, он сыграет с «Реалом»

Туринский "Ювентус" на своем официальном сайте проинформировал о состоянии здоровья защитника Джорджо Кьеллини.

Сообщается, что 33-летний футболист прошел дополнительный медосмотр, где у него было выявлено повреждение мышц правого бедра. Эта травма является несерьезной, однако требует ежедневного наблюдения. Сейчас игрок проходит курс физеотерапии.

Скорее всего, Кьеллини сможет принять участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" . Игра пройдет 3 апреля в Италии

Кьеллини рискует пропустить первый матч с "Реалом"