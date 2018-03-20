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Травма Кьеллини оказалась несерьёзной
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Травма Кьеллини оказалась несерьёзной, он сыграет с «Реалом» 

Евро-футбол.Ру 9 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Туринский "Ювентус" на своем официальном сайте проинформировал о состоянии здоровья защитника Джорджо Кьеллини.
Сообщается, что 33-летний футболист прошел дополнительный медосмотр, где у него было выявлено повреждение мышц правого бедра. Эта травма является несерьезной, однако требует ежедневного наблюдения. Сейчас игрок проходит курс физеотерапии.
Скорее всего, Кьеллини сможет принять участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом". Игра пройдет 3 апреля в Италии.
Кьеллини рискует пропустить первый матч с "Реалом"
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