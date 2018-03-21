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Месси сравнили с Пеле и Марадоной
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Месси сравнили с Пеле и Марадоной 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пока не достиг уровня бразильца Пеле и аргентинцы Диего Марадоны. Такое мнение высказал бывший форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри, слова которого приводит AFP.
«Месси мог бы уже сейчас закончить карьеру, он и так сделал многое для футбола. Победа на Кубке мира сделает его легендарным. Он особенный! Пока аргентинец не на уровне Пеле и Марадоны, но он и не слишком далеко от них», — заявил Анри.
Ранее 20 марта Месси рассказал, как в детстве колол гормон роста. «Для меня весь этот процесс был чем-то рутинным. Я должен был делать это и делал», — подчеркнул аргентинец. Дефицит гормона роста был диагностирован у футболиста в детстве. «Барселона», решившая подписать контракт с футболистом, оплатила лечение аргентинца.
Месси в составе сине-гранатовых восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. В его активе нет победы на чемпионате мира.
Пеле побеждал на мундиале трижды, Марадона — один раз.
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