Месси сравнили с Пеле и Марадоной

«Месси мог бы уже сейчас закончить карьеру, он и так сделал многое для футбола. Победа на Кубке мира сделает его легендарным. Он особенный! Пока аргентинец не на уровне Пеле и Марадоны, но он и не слишком далеко от них», — заявил Анри.

Ранее 20 марта Месси рассказал, как в детстве колол гормон роста. «Для меня весь этот процесс был чем-то рутинным. Я должен был делать это и делал», — подчеркнул аргентинец. Дефицит гормона роста был диагностирован у футболиста в детстве. «Барселона», решившая подписать контракт с футболистом, оплатила лечение аргентинца.

Месси в составе сине-гранатовых восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. В его активе нет победы на чемпионате мира.

Пеле побеждал на мундиале трижды, Марадона — один раз.