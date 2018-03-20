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Лодыгин отреагировал на слухи о конфликте с Манчини
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Вратарь «Зенита» прокомментировал слухи о конфликте с Манчини 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Вратарь петербургского "Зенита" Юрий Лодыгин прокомментировал ситуацию с появлением информации о возможном конфликте с главным тренером команды Роберто Манчини. По его словам, у него хорошие отношения со специалистам, передает "Советский спорт".
"Не могу сидеть в стороне и смотреть на то, что я не делал! Отношения с тренером всегда были хорошие и по-настоящему рабочие. Мы — "Зенит" и должны добиваться результата вместе. Я благодарен "Зениту" и его болельщикам за всё, что было и, дай бог, будет! Моя вторая семья — это "Зенит"!" — написал Лодыгин в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что голкипер оценил запись в инстаграме пользователя @voronov90, в котором выражается требование уволить Манчини из "Зенита" под хештегом #МанчиниАут. Позже он убрал отметку "Мне нравится", однако пользователи успели сделать скриншот данной отметки.
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