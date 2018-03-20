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Самедов высказался о завершении карьеры
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Александр Самедов: «Пока не собираюсь завершать карьеру, посмотрим, как организм будет себя чувствовать» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов ответил на вопросы болельщиков в группе сборной России в "Одноклассниках". 33-летний игрок подчеркнул, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.
— У меня никогда не было мечты выиграть "Золотой мяч". Мечтал выиграть чемпионат России — выиграл. Есть мечта хорошо выступить со сборной России на чемпионате мира, — сказал Самедов. — Готовность? С каждым матчем мы прибавляем и, наверное, соответствуем требованиям турнира.
Завершать карьеру пока не собираюсь, у меня еще действующий контракт со "Спартаком" на следующий сезон. Потом посмотрим, как организм будет себя чувствовать.
Каким вижу свое будущее через пять лет? Не хочу загадывать на пять лет вперед, но любой нормальный футболист задумывается. Я анализировал, общался с супругой — пока не могу дать конкретный ответ.
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