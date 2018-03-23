Мутко: бразильские футболисты довольны условиями проживания и тренировок в Москве

Футболисты сборной Бразилии не имеют вопросов по поводу проживания и тренировок в Москве перед товарищеским матчем с командой России. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"У бразильцев пока никаких вопросов нет, они довольны, — сказал Мутко. — Мы говорили про прогноз погоды, но сейчас это уже в прошлом. Они знают, что мы относимся к ним с теплотой. В свое время предлагали бразильцам сыграть на юге, но они захотели сыграть в "Лужниках". Игра состоится в пятницу на московском стадионе "Лужники", встреча начнется в 19:00 мск.

Во время чемпионата мира 2018 года сборная Бразилии будет базироваться в Сочи.

"У них в Сочи два тренировочных поля, роскошная гостиница, откуда пешком до поля, прекрасная климатическая зона. Мы любим эту страну и всегда радуемся за них. Пообщаемся с руководством бразильской федерации во время матча и после матча", — подытожил Мутко.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Бразилии на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (Ростов-на-Дону), Коста-Рики (Санкт— Петербург) и Сербии (Москва, стадион "Открытие-Арена").