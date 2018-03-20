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«Росгосстрах» прекратит спонсорство РФПЛ
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«Росгосстрах» прекратит спонсорство РФПЛ 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор "Росгосстраха" Николай Фрай отметил, что страховщик принял решение не продлевать контракт на титульное спонсорство РФПЛ. Соглашение лиги со страховой компанией истекает в июле 2018 года.
— Мы отказываемся от спонсорства по двум причинам, — цитируют "Ведомости" Фрая. — Во-первых, статус "Росгосстраха" изменился — акционером группы "Открытие", в которую компания входит, стал Центробанк, а значит, решения о ее расходах принимает фактически государство. Еще в прошлом году в страховой компании начался тотальный аудит всех расходных статей, в том числе спонсорских предложений. Во-вторых, Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) сама отказалась от института титульного спонсорства.
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