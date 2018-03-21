Ещё
Месси поработает у «Реала»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Месси поработает у «Реала» 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Emilio Morenatti/ AP Photo
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси будет готовиться в составе сборной Аргентины к товарищескому матчу с Испанией на базе мадридского «Реала». Об этом сообщает Daily Mail.
Встреча состоится 27 марта в столице Испании, на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано». Отмечается, что аргентинская команда выбрала базу «Реала» в качестве места для подготовки к матчу. До этого южноамериканцы сыграют с Италией. Матч пройдет 23 марта в Манчестере.
19 марта Месси рассказал, что его сборная зависит от результата на чемпионате мира 2018 года. «Мы чувствуем, что если мы не станем чемпионами сейчас, то уже не будем ими никогда. Я много раз плакал из-за таких матчей, из-за того, что мы не могли осуществить мечту нашей страны», — заявил форвард.
Вместе с «Барселоной» Месси восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. В составе сборной нападающий не выигрывал чемпионат мира и Кубок Америки.
«Барселона» и «Реал» — принципиальные соперники.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018388
«Росгосстрах» прекратит спонсорство РФПЛ1
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады7
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972156
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание6
Видео
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение