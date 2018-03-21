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Роналду поверил в собственное совершенство
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Роналду поверил в собственное совершенство 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что верит в то, что он — лучше всех. Слова португальца приводит Sky Sports.
«Мы всегда должны верить, что мы — лучшие. Всем нужно думать о большем. Я всегда верю, что нет никого лучше меня, по крайней мере, на футбольном поле», — заявил Роналду.
Он отметил, что 2017-й был для него «годом мечты», потому что форвард сумел победить в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира, чемпионате и суперкубке Испании. Также ему достался «Золотой мяч» и титул лучшего игрока по версии Международной федерации футбола.
В декабре 2017-го Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории. По мнению футболиста, еще не рождался игрок, который был бы сильнее его. В ответ на это аргентинец Диего Марадона призвал португальца «не прикалываться».
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