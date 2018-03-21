Тренировку россиян прервали из-за допинга

Сборную России по футболу пять часов проверяют на допинг

Футболистов сборной России более пяти часов проверяют на допинг. Об этом сообщил официальный Twitter команды.

Представители сборной отметили в соцсети, что сегодня в 6:30 по московскому времени в расположение команды для взятия проб мочи и крови прибыл допинг-офицер. По данным на 11:00, сдать анализы предстояло еще еще пяти игрокам.

Сегодня тренировка @TeamRussia начнётся с опозданием в связи с тем что, начиная с 6:30, в расположение команды прибыл инспектор допинг-контроля для взятия проб мочи и крови.

Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на 5 часов. 1/2— Сборная России (@TeamRussia) 21 марта 2018 г.

Столь продолжительная проверка объясняется тем, что допинг-инспектор работал в одиночку. В сборной сообщили, что это нарушило распорядок дня команды, в связи с чем тренировка начнется несколько позже.

Через два дня сборной России предстоит сыграть в товарищеском матче с командой Бразилии на московском стадионе «Лужники».