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Тренировку россиян прервали из-за допинга
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Сборную России по футболу пять часов проверяют на допинг 

Рамблер 4 часа назад
Футболистов сборной России более пяти часов проверяют на допинг. Об этом сообщил официальный Twitter команды.
Представители сборной отметили в соцсети, что сегодня в 6:30 по московскому времени в расположение команды для взятия проб мочи и крови прибыл допинг-офицер. По данным на 11:00, сдать анализы предстояло еще еще пяти игрокам.
Столь продолжительная проверка объясняется тем, что допинг-инспектор работал в одиночку. В сборной сообщили, что это нарушило распорядок дня команды, в связи с чем тренировка начнется несколько позже.
Через два дня сборной России предстоит сыграть в товарищеском матче с командой Бразилии на московском стадионе «Лужники».
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