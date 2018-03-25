Эрнандес намерен отыграться на РФ в контрольном матче

Игрок сборной Франции намерен отыграться на России в контрольном матче

"Проигранная товарищеская встреча с Колумбией уже позади, и мы сконцентрированы на следующей игре с Россией, чтобы попробовать изменить ситуацию и улучшить свою репутацию", — цитирует Эрнандеса L'Equipe. Защитник мадридского "Атлетико" и сборной Франции по футболу Лукас-Франсуа Эрнандес заявил о намерении реабилитироваться за поражение команде Колумбии в контрольном матче в игре со сборной России, передает "Советский спорт"

Он также подчеркнул, что желает выйти на поле в игре со сборной России, а также попасть в окончательную заявку национальной команды Франции на чемпионат мира 2018 года.

Французская сборная встретится с российской 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.