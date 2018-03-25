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Эрнандес намерен отыграться на РФ в контрольном матче
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Игрок сборной Франции намерен отыграться на России в контрольном матче 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Защитник мадридского "Атлетико" и сборной Франции по футболу Лукас-Франсуа Эрнандес заявил о намерении реабилитироваться за поражение команде Колумбии в контрольном матче в игре со сборной России, передает "Советский спорт".
"Проигранная товарищеская встреча с Колумбией уже позади, и мы сконцентрированы на следующей игре с Россией, чтобы попробовать изменить ситуацию и улучшить свою репутацию", — цитирует Эрнандеса L'Equipe.
Он также подчеркнул, что желает выйти на поле в игре со сборной России, а также попасть в окончательную заявку национальной команды Франции на чемпионат мира 2018 года.
Французская сборная встретится с российской 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.
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