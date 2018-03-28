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Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
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Дешам объяснил, почему сборная Франции сыграла с Россией без траурных повязок 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после товарищеского матча с Россией (3:1) объяснил, почему игроки его команды вышли на матч без траурных повязок.
До матча Дешам пообещал, что французы сыграют в траурных повязках в память о жертвах трагедии в Кемерове, которая унесла жизни 64 человек. Российская сборная сыграла в повязках.
«В пятницу у нас тоже был траур, но соперник не надел повязки. Это не значит, что мы не проявляем солидарности, но решения об этом принимаю не я. Мы очень сочувствуем всем россиянам — это ужасная трагедия, которая унесла жизни многих детей. Это ужасно», — передаёт слова Дешама корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
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