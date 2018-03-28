Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок

«В пятницу у нас тоже был траур, но соперник не надел повязки. Это не значит, что мы не проявляем солидарности, но решения об этом принимаю не я. Мы очень сочувствуем всем россиянам — это ужасная трагедия, которая унесла жизни многих детей. Это ужасно», — передаёт слова Дешама корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

До матча Дешам пообещал, что французы сыграют в траурных повязках в память о жертвах трагедии в Кемерове, которая унесла жизни 64 человек. Российская сборная сыграла в повязках.