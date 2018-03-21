Почувствуй себя нищим: раскрыты зарплаты Дзюбы и Кокорина

Опубликован ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков российской футбольной премьер-лиги. Список толстосумов возглавил 23-летний полузащитник питерского "Зенита" Леандро Паредес . Он заработал за год 5 миллионов евро.

На втором месте — нападающий московского "Локомотива" Ведран Чорлука. Один из лучших защитников чемпионата России ежегодно получает 4,5 миллиона евро. Следом идет зенитовец Бранислав Иванович. Отпахавший 9 лет в "Челси" серб в РФПЛ пока не блещет, зато заработал 4,1 миллиона евро.

"Один из немногих русских футболистов, который зарабатывает не только на поле: с этого года он амбассадор Gillette и Beats (доходы от этих контрактов здесь не учтены)", — уточняет Sports.ru, опубликовавший список.