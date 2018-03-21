Раскрыты зарплаты Дзюбы и Кокорина

Опубликован ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков российской футбольной премьер-лиги. Список толстосумов возглавил 23-летний полузащитник питерского "Зенита" Леандро Паредес. Он заработал за год 5 миллионов евро.
На втором месте — нападающий московского "Локомотива" Ведран Чорлука. Один из лучших защитников чемпионата России ежегодно получает 4,5 миллиона евро. Следом идет зенитовец Бранислав Иванович. Отпахавший 9 лет в "Челси" серб в РФПЛ пока не блещет, зато заработал 4,1 миллиона евро.
Из россиян в топ-10 попали Артем Дзюба, Александр Кокорин и Федор Смолов. 29-летний форвард тульского "Арсенала" может похвастаться 3,6 миллиона евро. Каждый год мелькающий в рейтинге богачей Кокорин заработал 3,3 миллиона евро. Смолов получил 2,9 миллиона.
"Один из немногих русских футболистов, который зарабатывает не только на поле: с этого года он амбассадор Gillette и Beats (доходы от этих контрактов здесь не учтены)", — уточняет Sports.ru, опубликовавший список.
Отметим, что в десятке толстосумов больше всего представителей "Зенита" — четверо, а также по два представителя "Локомотива" и "Спартака". В рейтинге приведен "чистый" доход футболистов — после уплаты налогов. Цифры не включают в себя премиальные, начисляемые по результатам выступлений.
Топ-10 зарплат футболистов Премьер-лиги: 1. Леандро Паредес ("Зенит") — 5 миллионов евро; 2. Ведран Чорлука ("Локомотив") — 4,5; 3. Бранислав Иванович ("Зенит") — 4,1; 4-5. Мануэл Фернандеш ("Локомотив") — 3,8; 4-5. Куинси Промес ("Спартак") — 3,8; 6. Артем Дзюба ("Арсенал") — 3,6; 7. Луис Адриано ("Спартак") — 3,5; 8. Александр Кокорин ("Зенит") — 3,3; 9. Доменико Кришито ("Зенит") — 2; 10. Федор Смолов ("Краснодар") — 2,9.