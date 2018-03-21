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Сборная Бразилии по футболу представила форму
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Сборная Бразилии по футболу представила форму на ЧМ-2018 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
Сборная Бразилии по футболу представила форму, в которой будет играть на чемпионате мира в России в 2018 году. Фотографии игроков национальной команды в новой форме опубликованы на сайте Бразильской конфедерации футбола (CBF).
Форма была сделана компанией Nike. Домашний комплект сделан в привычном для сборной Бразилии золотом цвете. Гостевая форма выполнена в синем цвете.
"Бразилия адаптировала вид спорта, пришедший с другого континента, и так безоговорочно и полностью приняла его, что футбол стал бразильским видом спорта. Футбол — неотъемлемая часть жизни в Бразилии, как их язык и их земля. Мы хотим отпраздновать это, мы хотим расширить футбольную культуру в Бразилии. Мы собрали единую линию из тренировочной экипировки, игровых футболок и других вещей, которая вдохновлена энергией и ритмом Бразилии", — заявил старший директор компании Nike по маркетингу в Бразилии Даниэль Пас.
В гостевом комплекте формы, сделанном к чемпионату мира, бразильцы сыграют в контрольном матче со сборной России. Встреча пройдет 23 марта на стадионе "Лужники" в Москве.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Сборная Бразилии на групповом этапе сыграет со сборными Швейцарии (17 июня), Коста-Рики (22 июня) и Сербии (27 июня).
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