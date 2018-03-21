Дворкович прокомментировал возможный бойкот ЧМ-2018

"Думаю, что наши коллеги, партнеры наказывают только самих себя, это бессмысленно. У нас будет все прекрасно, мы делаем все для этого. Это будет лучший чемпионат мира. У нас гостеприимная страна, мы ждем всех", — сказал Дворкович. Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович прокомментировал возможный отказ иностранных чиновников от поездки на чемпионат мира по футболу в России. Его слова приводит ТАСС

"Если какие-то чиновники не хотят приезжать, то это их дело. История показывает, что ничем хорошим такие бойкоты не заканчивались. Все сборные хотят играть, все болельщики хотят быть здесь. Сделаем все возможное, чтобы все получили огромное удовольствие от чемпионата мира", — добавил функционер. Он также напомнил, что подобные бойкоты никогда не заканчивались ничем хорошим.

Ранее сообщалось, что Дворкович проведет переговоры с ФИФА после инспекции стадионов чемпионата мира.