Ещё
Лондон сравнил ЧМ-18 в РФ с гитлеровской Олимпиадой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лондон сравнил ЧМ-18 в РФ с гитлеровской Олимпиадой 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон согласился, что чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года, вызывает аналогии с Олимпийскими играми 1936 года в Германии, которую Гитлер использовал для улучшения рейтинга страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на изданиеThe Guardian.
Аналогию привел лейборист Айан Остин во время встречи Бориса Джонсона с палатой общин британского парламента. Джонсон согласился, что сравнение ЧМ-2018 с «Олимпиадой 1936 года, безусловно, верное».
«Это вызывающая тошноту перспектива, думать, что Путин использует это спортивное событие для того, чтобы прославиться», — заявил глава британского форин-офиса и добавил, что много думал об этом, но не считает верным лишать чемпионата английскую сборную и ее болельщиков.
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке47
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой95
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018398
Дворкович прокомментировал возможный бойкот ЧМ-20183
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады8
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение