Лондон сравнил ЧМ-18 в РФ с гитлеровской Олимпиадой

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон согласился, что чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года, вызывает аналогии с Олимпийскими играми 1936 года в Германии, которую Гитлер использовал для улучшения рейтинга страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на изданиеThe Guardian

Аналогию привел лейборист Айан Остин во время встречи Бориса Джонсона с палатой общин британского парламента . Джонсон согласился, что сравнение ЧМ-2018 с «Олимпиадой 1936 года, безусловно, верное».

«Это вызывающая тошноту перспектива, думать, что Путин использует это спортивное событие для того, чтобы прославиться», — заявил глава британского форин-офиса и добавил, что много думал об этом, но не считает верным лишать чемпионата английскую сборную и ее болельщиков.