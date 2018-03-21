Сборная Англии постарается избежать отравления на ЧМ-2018

Сборная Англии планирует тщательно отнестись к потреблению пищи на чемпионате мира — 2018 в России, в связи с новостями об "отравлении российского шпиона" в Великобритании, сообщает "Советский спорт".
"Все продукты питания будут тщательно проверяться. Самое важное, чтобы никто из наших игроков не испытывал проблем перед матчами", — приводит слова источника Футбольной ассоциации Англии (FA) The Sun.
Ранее бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный бойкот официальными представителями Лондона чемпионата мира по футболу.