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Сборная Англии постарается избежать отравления на ЧМ-2018
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Сборная Англии постарается избежать отравления на ЧМ-2018 в России 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: caughtoffside.com
Сборная Англии планирует тщательно отнестись к потреблению пищи на чемпионате мира — 2018 в России, в связи с новостями об "отравлении российского шпиона" в Великобритании, сообщает "Советский спорт".
"Все продукты питания будут тщательно проверяться. Самое важное, чтобы никто из наших игроков не испытывал проблем перед матчами", — приводит слова источника Футбольной ассоциации Англии (FA) The Sun.
Ранее бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный бойкот официальными представителями Лондона чемпионата мира по футболу.
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