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Звезда футбола выселяет экс-жену с детьми на улицу
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Роберто Карлос собирается выселить свою бывшую жену и детей 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывшая жена экс-защитника "Анжи" и сборной Бразилии по футболу Роберто Карлоса Барбара Тулер заявила, что ей пришло уведомление о выселении из квартиры. Она также отметила, что ее бывший супруг выгоняет и двух детей, сообщает "Советский спорт".
"Он хочет выставить двух своих детей на улицу. Я спросила его, почему он хочет получить этот дом, и он сказал, что должен продать его. Как же это мерзко", — цитирует Тулер Associated Press.
В августе 2017 департамент юстиции Рио-де-Жанейро потребовал заключить под стражу Карлоса на срок в три месяца. Причиной такого решения стала задолженность бразильца по выплате алиментов его бывшей супруге, которая родила от него двоих детей. Отмечается, что 44-летний Карлос задолжал Тулер 61 тысяч реалов (около $20 тысяч).
Всего у бывшего защитника мадридского "Реала", махачкалинского "Анжи", миланского "Интера" и турецкого "Фенербахче" девять детей.
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