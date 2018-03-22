Звезда футбола выселяет экс-жену с детьми на улицу

Роберто Карлос собирается выселить свою бывшую жену и детей

"Он хочет выставить двух своих детей на улицу. Я спросила его, почему он хочет получить этот дом, и он сказал, что должен продать его. Как же это мерзко", — цитирует Тулер Associated Press. Бывшая жена экс-защитника "Анжи" и сборной Бразилии по футболу Роберто Карлоса Барбара Тулер заявила, что ей пришло уведомление о выселении из квартиры. Она также отметила, что ее бывший супруг выгоняет и двух детей, сообщает "Советский спорт"

В августе 2017 департамент юстиции Рио-де-Жанейро потребовал заключить под стражу Карлоса на срок в три месяца. Причиной такого решения стала задолженность бразильца по выплате алиментов его бывшей супруге, которая родила от него двоих детей. Отмечается, что 44-летний Карлос задолжал Тулер 61 тысяч реалов (около $20 тысяч).