Норвегия-стайл: британцы проверятся на астму перед ЧМ

Футболистов сборной Англии проверят на астму

Футболистов сборной Англии проверят на астму перед чемпионатом мира 2018 года в России, сообщает ТАСС

По информации Daily Mail, Футбольная ассоциация Англии (FA) отправила национальным клубам письмо, в котором сообщает о намерении проверить спортсменов на наличие симптомов астмы.

Организация отметила, что лечение футболистов будет проходить с разрешения со стороны клуба.

FA объяснила проведение тестов на астму загрязненным воздухом в России.

Ранее сообщалось, что сборная Англии постарается избежать отравления на чемпионате мира.