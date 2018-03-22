Норвегия-стайл: британцы проверятся на астму перед ЧМ

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Футболистов сборной Англии проверят на астму 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Футболистов сборной Англии проверят на астму перед чемпионатом мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.
По информации Daily Mail, Футбольная ассоциация Англии (FA) отправила национальным клубам письмо, в котором сообщает о намерении проверить спортсменов на наличие симптомов астмы.
Организация отметила, что лечение футболистов будет проходить с разрешения со стороны клуба.
FA объяснила проведение тестов на астму загрязненным воздухом в России.
Ранее сообщалось, что сборная Англии постарается избежать отравления на чемпионате мира.
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