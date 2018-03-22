Президент «Реала» опроверг слухи об уходе Роналду

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес опроверг информацию о том, что португальский форвард Криштиану Роналду может покинуть клуб в ближайшее время.
«Роналду не просил клуб отпустить его. У него действующий контракт ещё на год, но когда результаты команды не столь хороши…» — цитирует Переса Goal.
Президент «Реала» также отметил, что не видит ничего запретного узнавать, как жизнь у главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд» Луиса Фелипе Сколари. Роналду и Сколари вместе работали в сборной Португалии.
«Если у вас есть друг в Гонконге, вы спрашиваете, как ему там живётся. Это абсолютно нормально», — добавил Перес.
Ранее сообщалось, что руководство мадридского «Реала» готово продлить контракт с нападающим команды Криштиану Роналду в конце нынешнего сезона.