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Президент «Реала» опроверг слухи об уходе Роналду
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Президент «Реала» опроверг слухи об уходе Роналду из клуба 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес опроверг информацию о том, что португальский форвард Криштиану Роналду может покинуть клуб в ближайшее время.
«Роналду не просил клуб отпустить его. У него действующий контракт ещё на год, но когда результаты команды не столь хороши…» — цитирует Переса Goal.
Президент «Реала» также отметил, что не видит ничего запретного узнавать, как жизнь у главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд» Луиса Фелипе Сколари. Роналду и Сколари вместе работали в сборной Португалии.
«Если у вас есть друг в Гонконге, вы спрашиваете, как ему там живётся. Это абсолютно нормально», — добавил Перес.
Ранее сообщалось, что руководство мадридского «Реала» готово продлить контракт с нападающим команды Криштиану Роналду в конце нынешнего сезона.
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