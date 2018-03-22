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Черчесов рассказал о насытившемся кровью допинг-офицере
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Черчесов рассказал о насытившимся русской кровью допинг-офицере 

Lenta.ru 8 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как прошло допинг-тестирование футболистов перед товарищеским матчем с бразильцами. Слова специалиста передает «Чемпионат.com».
«Мы свою работу сделали, и допинг-офицеры тоже. Понятно, что футболисты не горят желанием вставать в 6 утра, но это нюансы. Не хотелось бы, чтобы эту тему продолжали мусолить. Ну, покушал этот офицер, крови попил, мочу забрал — и дай бог ему здоровья», — рассказал Черчесов.
Футболисты проходили тестирование 21 марта. Оно затянулось на пять часов из-за того, что в расположение сборной России прибыл только один допинг-офицер.
Встреча с бразильцами состоится 23 марта на стадионе «Лужники» в Москве. Впереди у россиян также матчи с Францией (27 марта), Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня). Эти соперники были выбраны для подготовки к домашнему чемпионату мира.
Мировое первенство стартует 14 июня и продлится до 15 июля. В матче открытия сборная России сыграет с Саудовской Аравией. Также в группу с хозяевами попали команды Уругвая и Египта.
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