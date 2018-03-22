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«Допинг-офицер крови попил, мочу собрал, все довольны»
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Черчесов: «Допинг-офицер крови попил, мочу собрал, все довольны» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Наставник сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов в преддверии товарищеского матча против Бразилии. Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.ру" Белла Гаургашвили.
— Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с допинг-офицерами.
— Я прошу журналистов не нагнетать обстановку. Команда не приезжала более 10 минут, мы сообщили журналистам. В ритме работы иногда что-то ломается. Это не хорошо и не плохо — это факт. Мы не предъявляем претензии к допинг-офицерам. Они и мы соблюдаем свои обязанности. Офицер крови попил, мочу собрал. Все довольны.
— Что думаете о стадионе "Лужники"?
— Аура на стадионе не изменилась, но есть нюансы, которые за счет современных технологий, подверглись изменениям. За поле респект работникам стадиона. Для этого периода времени оно находится в идеальном состоянии.
— В каком состоянии Черышев?
— Он в хорошем состоянии. Прибыл в отличном расположении духа. Мы вчера одну тренировку провели, сегодня его хотели использовать и использовали. Однако после первых двух тренировок нельзя делать выводы. Мы видим, что он умеет, наша задача понять, как он сможет нам помочь. В коллектив он, кстати, влился, чувствует себя с ребятами комфортно. Нам еще предстоит поговорить. Все-таки он давно не выступал за сборную, а мы систему уже поменяли. Теперь необходимо понять, как он будет себя чувствовать в новой схеме.
Матч Россия — Бразилия пройдет 23 марта в "Лужниках", начало — 19:00 мск.
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