Черчесов: «Допинг-офицер крови попил, мочу собрал, все довольны»

— Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с допинг-офицерами.

— Я прошу журналистов не нагнетать обстановку. Команда не приезжала более 10 минут, мы сообщили журналистам. В ритме работы иногда что-то ломается. Это не хорошо и не плохо — это факт. Мы не предъявляем претензии к допинг-офицерам. Они и мы соблюдаем свои обязанности. Офицер крови попил, мочу собрал. Все довольны.

— Что думаете о стадионе "Лужники"?

— Аура на стадионе не изменилась, но есть нюансы, которые за счет современных технологий, подверглись изменениям. За поле респект работникам стадиона. Для этого периода времени оно находится в идеальном состоянии.

— В каком состоянии Черышев?

— Он в хорошем состоянии. Прибыл в отличном расположении духа. Мы вчера одну тренировку провели, сегодня его хотели использовать и использовали. Однако после первых двух тренировок нельзя делать выводы. Мы видим, что он умеет, наша задача понять, как он сможет нам помочь. В коллектив он, кстати, влился, чувствует себя с ребятами комфортно. Нам еще предстоит поговорить. Все-таки он давно не выступал за сборную, а мы систему уже поменяли. Теперь необходимо понять, как он будет себя чувствовать в новой схеме.

Матч Россия — Бразилия пройдет 23 марта в "Лужниках", начало — 19:00 мск.