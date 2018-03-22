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Черчесову понравилась трава в «Лужниках»
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Черчесову понравилась трава в «Лужниках» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Газон на московском стадионе «Лужники» для этого времени года находится в великолепном состоянии, сотрудники арены провели большую работу, заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
«На сегодня поле в «Лужниках» одно из лучших, респект работникам стадиона — поле в великолепном состоянии. В Химках нам все сделали, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Но в «Лужниках» никто не играл, поэтому поле на сегодня одно из лучших для этого времени года. Это создает хорошее настроение и мне на бровке, и футболистам тоже», — передает ТАСС слова Черчесова.
В четверг сборная России провела в «Лужниках» тренировку перед матчем с бразильцами.
Товарищеский матч между сборными России и Бразилии пройдет здесь же 23 марта.
Напомним, ранее руководство сборной России по футболу огласило состав национальной команды на товарищеские матчи против сборной Бразилии 23 марта в «Лужниках» и против сборной Франции 27 марта в Санкт-Петербурге.
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