Черчесову понравилась трава в «Лужниках»

«На сегодня поле в «Лужниках» одно из лучших, респект работникам стадиона — поле в великолепном состоянии. В Химках нам все сделали, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Но в «Лужниках» никто не играл, поэтому поле на сегодня одно из лучших для этого времени года. Это создает хорошее настроение и мне на бровке, и футболистам тоже», — передает ТАСС слова Черчесова. Газон на московском стадионе «Лужники» для этого времени года находится в великолепном состоянии, сотрудники арены провели большую работу, заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

В четверг сборная России провела в «Лужниках» тренировку перед матчем с бразильцами.

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии пройдет здесь же 23 марта.

Напомним, ранее руководство сборной России по футболу огласило состав национальной команды на товарищеские матчи против сборной Бразилии 23 марта в «Лужниках» и против сборной Франции 27 марта в Санкт-Петербурге.