Глеб в четвертый раз в своей карьере вернулся в БАТЭ 

Детали контракта не указаны. 36-летний Александр Глеб ранее выступал за БАТЭ (1999-2000, 2012-13, 2015, 2016), «Штутгарт» (2000-05, 2009-10), «Арсенал» (2005-08), «Барселону» (2008-09), «Бирмингем» (2010-11), «Вольфсбург» (2011), «Крылья Советов» (2012, 2017), «Коньяспор» (2014) и «Генчлербирлиги» (2015, 2016).
Футболист шесть раз признавался лучшим игроком Белоруссии (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008), становился победителем Лиги чемпионов (2008/09), чемпионом Испании (2008/09), чемпионом Белоруссии (1999, 2012, 2013, 2015, 2016), обладателем Кубка Испании (2008/09), обладателем Кубка английской лиги (2010/11).